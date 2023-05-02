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Манжолей Степан Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манжолей
Имя
Степан
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8713. МАНЖОЛЕЙ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ, 35 л., Новозыбковск. у., Климовск. в., с. Нового-Рожка. Н. С. 3 уч. Новозыбковск. у. Ст. 79 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 июня 923.

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