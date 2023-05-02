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Лисков Гавриил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лисков
Имя
Гавриил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
25978. ЛИСКОВ, ГАВРИИЛ СТЕПАНОВИЧ. Гр. Глазовск. у., Балезинск. в., д. Левинской; — Н. С. 10 уч. Глазовск. у. Сокр. излиш. продналога, лиш. св. 2 г. условно.

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