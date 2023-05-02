Зублицкий Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зублицкий
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3520. ЗУБЛИЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Бийск. у., Айск. в. и с. Н. С. 10 уч. Бийск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 14/ІѴ—24.
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