Филин Василий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140534. ФИЛИНЪ, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Бѣлозерск. у., Чуриновск. в., д. Харшина, 44 л.; — Череповецк. О. С. 28 Сент. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 5 м. Исп. 31 Окт. 909.
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