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Трошкина Анна Харитоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошкина
Имя
Анна
Отчество
Харитоновна
Дата исполнения приговора
30 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
9579. ТРОШКИНА АННА ХАРИТОНОВНА, 19 л., Лукьяновск. у., Больше-Аратск. в., с. Кокина. Нижегородск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 30/Ѵ—26.

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