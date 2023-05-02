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Шишов Гавриил Иовлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишов
Имя
Гавриил
Отчество
Иовлев
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
36947. ШИШОВЪ, ГАВРІИЛЪ ІОВЛЕВЪ. К. Никольск. у., Черновско-Николаевск. в., поч. Большого Гусинца, 38 л.; — Г. С. г. Котельнича, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Марта 90ІІ.

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