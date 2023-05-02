Гурко Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3594. ГУРКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Рд. в Финляндии, Выборгск. г., Сердобольск. у. В. Т. Балфтл. и Крокрепост. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 23 ноября 923
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