Дзибов Измаил Карбегечевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзибов
- Имя
- Измаил
- Отчество
- Карбегечевич
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3900. ДЗИБОВ ИЗМАИЛ КАРБЕГЕЧЕВИЧ, 20 л., Фарсск. окр. аула Харурмюхай. Адыгейск. Обл. суд. Ст. ст. 180 п. «ж» и 220, лиш. св. 4 г. Исп. 30 нояб. 923
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