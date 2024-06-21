Брич Трофим Потапов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брич
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Потапов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130325. бричъ, трофимъ потаповъ. К. Кобринск. у., Хонск. в., д. Вульки, 32 л.; — З. Н. 6 уч. Кобрин. у. 25 Апр. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 14 Окт. 909.
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