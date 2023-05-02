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Колесников Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесников
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6247. КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 50 л., г. Самары, В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр., Ст. 114а, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 июля 923.

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