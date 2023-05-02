Токаржевский Генрих Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токаржевский
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 465
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154534. ТОКАРЖЕВСКІЙ, ГЕНРИХЪ ФОминъ. Лиш. ос. пр., дворян. Красностав. у., гм. Туробинъ, д. Черненцинъ, 40 л., рд. Замостск. у., въ гм. и д. Лабуне; — Люблин. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1059 У., арат. отд. 3 г. Исп. 11 Нояб. 909. | 904 92746 2 ч. 1655 У. | 97 51 135 169 М. | 900 102556 1655 У. | 94 75217 170¹ М.
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