Баксаев Антон Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баксаев
- Имя
- Антон
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129796. БАКСАЕВЪ, АНТОНЪ ЯКОВлевъ. К. Царевокошайск. у., Арбанск. в., д. Ошламучакта, 28 л.; — З. Н. 6 уч. Яранск. у. 10 Авг. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Авг. 909.
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