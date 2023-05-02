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Баксаев Антон Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баксаев
Имя
Антон
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129796. БАКСАЕВЪ, АНТОНЪ ЯКОВлевъ. К. Царевокошайск. у., Арбанск. в., д. Ошламучакта, 28 л.; — З. Н. 6 уч. Яранск. у. 10 Авг. 909, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 31 Авг. 909.

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