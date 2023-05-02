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Парамонов Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парамонов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7458 ПАРАМОНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 51 г., Эхирит-Булагатск у., Бардинск. в, д. Парамоновщины Иркутск Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 5 л. и пор пр. 3 г Исп. 24 дек. 923.

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