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Мамонтов Павел Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамонтов
Имя
Павел
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
23 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8697. МАМОНТОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 20 л., Выксунск. у., Кулебакск. в. и с. Н. С. 2 уч. Выксунск. у. Ст. ст. 157 ч. 2 и 176, лиш. св. 3 г. 10 м. Исп. 23 мая 923.

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