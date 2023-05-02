Мамонтов Павел Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамонтов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8697. МАМОНТОВ ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 20 л., Выксунск. у., Кулебакск. в. и с. Н. С. 2 уч. Выксунск. у. Ст. ст. 157 ч. 2 и 176, лиш. св. 3 г. 10 м. Исп. 23 мая 923.
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