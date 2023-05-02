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Пенегин Яков Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пенегин
Имя
Яков
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
04 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
9976. Пенегин Яков Федорович, 25 л., Барнаульск. окр., Хмелевск. р., д. Казанцевой. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 92, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4 июля 926.

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