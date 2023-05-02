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Пушкарев Филипп Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пушкарев
Имя
Филипп
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
28007. ПУШКАРЕВ, ФИЛИПП ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Ялуторск. у., Комиссаровск. в., с. Кормалинина; — П. С. Кар. бат. при военкомате г. Тюмени Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 4 авг. 920.

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