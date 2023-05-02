Дьячков Иван Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьячков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4235. ДЬЯЧКОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ (он же ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ), 22 л., Михайловск. у., Ижеславльск. в. и с. В. Т. Московск, окр. Ст. ст. 95, 180 п. «в», 184 ч. 2 п. 220, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 дек. 923.
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