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Кононов Илларион Маркеллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кононов
Имя
Илларион
Отчество
Маркеллович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5096. КОНОНОВ ИЛЛАРИОН МАРКЕЛЛОВИЧ, 33 л., Халтуринск. у., Пинюжанск. в., д. Киричей. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13/Х—24. 

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