Кононов Илларион Маркеллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Маркеллович
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5096. КОНОНОВ ИЛЛАРИОН МАРКЕЛЛОВИЧ, 33 л., Халтуринск. у., Пинюжанск. в., д. Киричей. Вятск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 13/Х—24.
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