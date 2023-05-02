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Самошин Петр Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самошин
Имя
Петр
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
28496. САМОШИН, ПЕТР ФИЛИППОВИЧ, 23 л. Гр. Ефремовск. у., Ступинск. в., д. Варковой; — П. С. Карбата г. Ефремова. Несдача казен. имущ., лиш. св. 6 м. условно.

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