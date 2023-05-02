Гарнишевский Василий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гарнишевский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45985. ГАРНИШЕВСКІЙ, ВАСИЛІЙ ИГнатьевъ. Дворян. Подольск. г., 46 л., рд. Ушицк. у., въ с. Горчишной; — Кам.-Подольск О. С., 1 ч. 1612 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 30 Мая 905.
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