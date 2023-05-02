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Чепелева Варвара Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чепелева
Имя
Варвара
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7962. ЧЕПЕЛЕВА, ВАРВАРА ГАВРИЛОВНА, 30 л., Гр. Дяконовск. у., д. Прядино,; Н. С. Хамовническ. р-на 2 отд. г. Москвы, Кража, прин. раб 1 г., Исп. 16 сент. 919.

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