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Федоров Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
12496. ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 23 л., Псковск. у., Логозовск. в., д. Приозерье. Псковск. Губсуд. Ст. Ст. 2 ч. 97, 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 18/ѴІ—24.

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