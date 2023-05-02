Алешин Илья Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алешин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 153. АЛЕШИН, ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ. 40 л. Гр. Спасск. у., Кирилловск. в., с. Гоголевой Боры; — Н. С. 6 уч. Спасск. у. Кража, лиш. св. 6 м. и штр. 6470 р. Исп. 16 сент. 919.
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