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Алешин Илья Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешин
Имя
Илья
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
153. АЛЕШИН, ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ. 40 л. Гр. Спасск. у., Кирилловск. в., с. Гоголевой Боры; — Н. С. 6 уч. Спасск. у. Кража, лиш. св. 6 м. и штр. 6470 р. Исп. 16 сент. 919.

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