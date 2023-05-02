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Сухоносов Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сухоносов
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
29351. СУХОНОСОВ, ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 19 л. Гр. Рыльск. у., Снагостск. в., д. Апанасовки; — Н. С. 5 уч. Рыльск. окр. Самогон., лиш. св. 1 г. Исп. 23 дек. 920.

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