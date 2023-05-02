Глухов Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глухов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46085. ГЛУХОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Городищен. у., Никольско-Пестровск. в., с. Мокрой-Поляны, 29 л.; — Саратов. О. С., 149, 152 и 1657 У., 174 и 175 М. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. въ Маѣ 905.
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