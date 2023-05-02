Шишов Степан Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 339
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46924. ШИШОВЪ, СТЕПАНЪ ВАСИЛЬевъ. К. Пензен. у., Линяговск. в., с. Колтовщины, 26 л.; — У., Чл. О. С., по Пензен. у., 16 и 169 М., по сов. съ приг. Г. С., 1 уч. г. Пензы отъ 8 Янв. 907 г., тюр. 3½ м. Исп. 27 Марта 907.
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