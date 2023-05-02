Исаев Василий Исайевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Исайевич
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4005. ИСАЕВ ВАСИЛИЙ ИСАЙЕВИЧ, 45 л., Демянск. у., Луцк, в., д. Сохново. Н. С. 3 уч. Демянск. у Ст. 180 п. , «е» лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15/Ѵ—24.
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