Щербаков Тимофей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербаков
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47054. ЩЕРБАКОВЪ, ТИМОФЕЙ СЕМЕновъ (онъ же Семеновъ и Соколовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Волоколам. у., Буйгородск. в., с. Калистова, 35 л.; — Г. С., г. Ставрополя, Самарск. г., 49 и 50 М., тюр. 1 м. Исп. 11 Мая 907. | 903 9672 1655 У. | 96 71248 170¹ М. | 96 106995 1647 У. | 95 53160 170 М.
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