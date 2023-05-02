Пичугин Николай Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пичугин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27712. ПИЧУГИН, НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л. Гр. Серпуховск. у., Катунск. в., д. Чурково; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Шантаж, лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 5 л. Исп. 28 нояб. 920.
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