Зарапин Иван Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарапин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46847. ЗАРАПИНЪ, ИВАНЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Тамбов. у., Льновск. в., с. Пановыхъ-Кустовъ, 38 л.; — Таганрогск. О. С., 1160 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Іюня 905.
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