Говендяев Василий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Говендяев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37181. ГОВЕНДЯЕВЪ, ВАСИЛІЙ АЛЕКСѢевъ. К. Симбирск. у., Тасаевск. в., с. Капышевки. 31 г., рд. въ г. Симбирскѣ; — Астрахан. О. С., 1 ч. 1643 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Янв. 909. | 900 9609 169 М. | 96 22636 177 М.| 96 74469 170¹ М. | 93 1170 169 М.
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