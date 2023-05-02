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Арджеванидзе Константин Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арджеванидзе
Имя
Константин
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129602. АРДЖЕВАНИДЗе, КОНсТАНтинъ Ивановъ. К. Сенакск. у., с. Ушапати, 31 г.; — Тифлисск. С. П., 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Окт. 909.

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