Акимов Иван Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Иван Акимов

Акимов Иван Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Иван
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44747. А(Я)КИМОВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ. К. Витебск. у., Веляшковск. в., д. Шершней, 19 л.; — У. Чл. О. С., по Витебск. у., 170¹ и 171 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close