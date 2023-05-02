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Филатов Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
25 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10475. ФИЛАТОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 33 л., Московск. г., Дмитровск. у., Рогачевск. в., с. Телешова. Н. С. 10 уч. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 180, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 25/ІІІ—26.

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