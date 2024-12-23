Приходченко Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Приходченко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29445. ПРИХОДЧЕНКО, МИХАИЛЪ ФЕДОРОВЪ. К. Старобѣльск. у., Танюшевск. в., х. Николаева, 40 л.; — Новочеркасск. О. С., 3 ч. 1655, 2 и 5 п. 1639 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч, 1 Донск. окр. отъ 1 Авг. 908 г. (169 и 170 М. — тюр. 1 г.) и М. С. 6 уч. того же окр. отъ 12 Мая 907 г. (кража—тюр. 8 м.), арест. отд. 3½ г. Исп. 17 Дек. 908.
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