Бударагин Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бударагин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45445. БУДАРАГИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. К. Ардатов. у., Верхне-Желѣзницк. в., с. Ново-Дмитріевки, 30 л.; — Г. С. г. Ардатова, Нижегород. г., 172 и 173 М. (покуш. на мошеннич.), тюр. 1½ м. Исп. 9 Іюня 905.
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