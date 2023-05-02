Гаврилов Василий Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45935. ГАВРИЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ГАВРИловъ. Инород. пос. Шульбинскаго, ст. Убинской, Семипалатин. у., 38 л., рд. въ Чингизск. в., т. же у.; — М. С. 4 уч. Семипалатин. у. (во 2 р.), 169, 4 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 13 Янв. 905.
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