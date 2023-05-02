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Черняков Дмитрий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черняков
Имя
Дмитрий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 513
Источник
Скан
Оригинальная запись
155795. ЧЕРНЯКОВЪ, ДМИТРІЙ ПЕТровъ (онъ же Чернявскій). Лиш. ос. пр. изъ к. Рогачев. у., Меркуловичск. в., с. Рогиней, 48 л.; — Могилевск. О. С. 12 Окт. 909, 152, 1 ч. 1647, 1 ч. 1655. 2 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 111130, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 117124, арест. отд. 3 г. Исп. 30 Нояб. 909. счит. ср. съ 12 Янв. 908. | 903 28703 170¹ М.

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