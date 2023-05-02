Галкин Ефрем Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галкин
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48274. ГАЛКИНЪ, ЕФРЕМЪ СТЕПАНОВЪ, 31 г. Мщ. г. Хотина, рд. въ с. Петрашахъ, Зиньковск. в., Летичев. у.; — М. С. 3 уч. Ушицк. окр., 5 Іюля 910, 172 М. (участ. ), тюр. 1⅓ м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 32542.
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