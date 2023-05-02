Самойлов Аексентий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самойлов
- Имя
- Аексентий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35246. САМОЙЛОВЪ, АЕКСЕНТІЙ АНДРЕевъ. Мщ. г. Харькова, 23 л.; — Харьков. О. С. (въ 3 р.), 9 и 4 п. 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 11 Марта 905. | 903 26736 1641 У. | 901 50748 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.