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Самойлов Аексентий Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самойлов
Имя
Аексентий
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
11 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
35246. САМОЙЛОВЪ, АЕКСЕНТІЙ АНДРЕевъ. Мщ. г. Харькова, 23 л.; — Харьков. О. С. (въ 3 р.), 9 и 4 п. 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 11 Марта 905. | 903 26736 1641 У. | 901 50748 169 М.

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