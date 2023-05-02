Царьков Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарьков Дмитрий Федорович

Царьков Дмитрий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царьков
Имя
Дмитрий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
30122. ЦАРЬКОВ, ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 45 л. Гр. Клинск. у., Вертлинск. в. и с.; — Н. С. Баумановск. р. Преображенск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 18 нояб. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.