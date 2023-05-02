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Дадаев Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дадаев
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3703. ДАДАЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 26 л., Балашевск. у., Козловск. в., с. Репного. Саратовск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 июля 923.

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