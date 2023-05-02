Ширманов Федор Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширманов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36931. ШИРМАНОВЪ, ФЕДОРЪ ТЕРЕНТЬевъ. К. Сергачск. у., Ключевск. в., 22 л.; — СПБ. С. П., 17, 19, 53 и 2 п. 1 ч. 130 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., въ крѣп. на 6 м. Исп. 21 Дек., счит. ср. съ 18 Февр. 904.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.