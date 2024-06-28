Водолазов Василий Агапов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Водолазов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Агапов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45799. ВОДОЛАЗОВЪ, ВАСИЛІЙ АГАПОВЪ. К. Златоустов. у., Юрюзанск. в., д. Первухи, 32 л.; — Уфимск. О. С., 134, 135, 149, 152 и 1654¹ У., 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Мая 905.
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