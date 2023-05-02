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Кондратьев Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратьев
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6369. КОНДРАТЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 44 л., г. Ельца, В. Т. Северо-Кавказск. окр., Ст. 180а, лиш. св. 5 л., Исп. 17 дек. 923.

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