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Бобров Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобров
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
2078. Бобров Василий Иванович, 64 л., Щигровск. у., Тимск. в., с. Выгонного. Н. С. Ефремовск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 17 дек. 926.

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