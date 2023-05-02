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Хлобыстова Евдокия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлобыстова
Имя
Евдокия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
26 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
30051. ХЛОБЫСТОВА, ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, 25 л. Гр. Слободск. у., Реткинск. в., д. Миренинской; — Н. С. 8 уч. Слободск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. Исп. 26 марта 920.

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