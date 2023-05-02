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Данин Алексей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данин
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3738. ДАНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Спасск. у., Городковичск. в. и. с. Н. С. 2 уч. Астраханск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Исп. 6 сент. 923.

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