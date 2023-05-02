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Чунина-Сергеева Наталья Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чунина-Сергеева
Имя
Наталья
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
04 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
11820. ЧУНИНА-СЕРГЕЕВА, НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, 25 л. Гр. Волоколамск у., Клосковск. в., д. Келеч-Остров; — Н. С. 1 отд. Московско-Заставск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 мая 920.

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