Чунина-Сергеева Наталья Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чунина-Сергеева
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11820. ЧУНИНА-СЕРГЕЕВА, НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, 25 л. Гр. Волоколамск у., Клосковск. в., д. Келеч-Остров; — Н. С. 1 отд. Московско-Заставск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 4 мая 920.
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