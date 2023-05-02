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Кабанов Алексей Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кабанов
Имя
Алексей
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
10 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4053. КАБАНОВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ, 21 г., Воронежск. г., б. Землянск. у., Ореховск. в., д. Горяново. Н. С. Краснодарск. отд. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 10/І—24. 

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